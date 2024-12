Sollevamento pesi Mondiali Manama 2024 | Miserendino ottiene l’undicesima posizione

Leggi su Sportface.it

Il Mondiale di, in scena a, si conclude con un’undicesima piazza per Giulia. L’azzurra, in gara nella categoria fino a 64 kg, ha firmato un’ottima performance nello strappo.ha conquistato tre validità su tre prove, in cui la migliore a 102 kg. Il peso non è nuovo per l’atleta, che aveva sollevato gli stessi chili in Polonia, in occasione degli Europei Under 23 in cui aveva poi ottenuto la medaglia d’argento. In precedenza, aveva conquistato – sempre con 102 kg – il sesto posto in Bahrain. Nello slancio, l’italiana riesce a portare a termine solo la prima prova a 115 kg, mentre non vanno a segno le successive due, una a 116, l’altra a 121 kg. Il risultato totale è di 217 kg, risultato che portaa chiudere undicesima in classifica.