Lettera43.it - Snam sottoscrive una nuova linea di credito revolving sustainability-linked da 4 miliardi

ha sottoscritto unadisustainaibility-, per un importo complessivo di 4di euro, conforme al nuovo sustainable finance framework del Gruppo pubblicato a febbraio 2024. Ladi, che include un’opzione di incremento fino a 1,1di euro, è la più significativadinel settore utilities nell’anno che include un kpi legato alla riduzione delle emissioni Scope 3. Ladiè strutturata come unacredit facility e consiste in due tranche, ciascuna da 2di euro, con una scadenza iniziale rispettivamente di tre e cinque anni, ed è legata a specifici target di sostenibilità con il margine applicabile correlato al loro raggiungimento, incon gli obiettivi climatici dideti nel suo Transition plan.