Ritrovati i corpi dei tre dispersi di Calenzano. Le vittime salgono a cinque

Sono statidei trenell'esplosione avvenuta ieri mattina nel sito Eni di, vicino a Firenze.così aleaccertate, oltre ai nove feriti, dei quali due molto gravi. Isono statinell'area della pensilina dell'area di carico. "Ci sono ancora 14 persone in ospedale, di cui due gravi al Centro Grandi ustioni di Cisanello a Pisa, per loro la situazione è critica", ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Intanto i sindacati Cgil, Cisl e Uil della provincia hanno proclamato per domani uno sciopero generale territoriale di quattro ore. I vigili del fuoco hanno in breve tempo domato l'incendio seguito alla forte esplosione avvenuta nel deposito dell'Eni, e sono così riusciti a evitare la propagazione ai depositi vicini.