Lanazione.it - Quartiere stazione, il piano a Pontedera. “Gazebo e unità di strada per affrontare le criticità”

, 10 dicembre 2024 – Nuovi occhi, un nuovo presidio, un nuovo strumento per scoprire le: ha preso il via ieri sera il progetto Proximicity. Un progetto articolato che cercherà di entrare nel cuore di undifficile di. Un progetto che coinvolgerà il Comune e tante associazioni. “Proximicity si svilupperà allae ai villaggi con un focus alla– spiega la vicesindaca Carla Cocilova – Il progetto ha l’obiettivo di focalizzarsi sulla marginalità sociale e si rivolge alle tutte quelle persone che orbitano intorno a quella zona”. Per realizzare ilsaranno impiegate lediche già si muovono in altre città come Pisa e Livorno. “Il progetto si basa su due percorsi che cerchiamo di mettere insieme – aggiunge l’assessora Sonia Luca – Il primo riguarda il presidio che sarà curato dalle associazioni che fanno parte della protezione civile ma che oggi sono qui in veste di volontari.