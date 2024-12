Ilnapolista.it - Pulisic: «C’è poco rispetto per i calciatori statunitensi, molti allenatori si fanno influenzare nelle scelte»

In una docu-serie dedicata a Christiane prodotta da Cbs Sports, l’esterno del Milan e della nazionale Usa racconta la sua vita al di fuori del campo.Il primo episodio è stato trasmesso questa settimana, il secondo e terzo usciranno a gennaio. Hanno partecipato anche Ibrahimovic, che lo chiama “Capitan America”, il suo ex allenatore al Dortmund Klopp, e alcuni dei compagni di squadra più vicini a lui.«Vedendo il primo episodio ho pensato: sono davvero imbarazzante, tutti mi vedranno come un ragazzo noioso che non vuole mostrare cose della sua vita. Spero che la gente possa vedere che c’è qualcosa in più in me» ha dichiarato.Tutti si sono mostrati sorpresi dalla decisione del calciatore di far entrare le telecamere in casa, vista la sua riservatezza. Giroud lo definisce una persona estremamente tranquilla: «Ci sono così tante cose che tiene dentro di sé, che non vuole mostrare.