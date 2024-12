Produzione industriale in calo del 36% annuo | pesa il crollo dell’auto -40%

Panorama.it - Produzione industriale in calo del 3,6% annuo: pesa il crollo dell’auto (-40%)

Ancora, per il ventunesimo mese consecutivo. Laitaliana è in frenata e il(-40%) trascina, ma non è il solo. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il settore ha registrato una contrazione del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Sebbene il dato destagionalizzato rispetto a settembre mostri un pareggio, con una variazione nulla, il bilancio complessivo dei primi dieci mesi dell’anno rimane in territorio negativo con undel 3,3%.La crisi non risparmia quasi nessun comparto, con una caduta drammatica delladi mezzi di trasporto, guidata dal(-40%). Questo dato, quasi a metà dellarispetto a ottobre 2023, ha trascinato l’intero comparto dei mezzi di trasporto a una flessione del 16,4%. Anche il settore tessile e abbigliamento continua a soffrire, registrando una riduzione del 7,6% a ottobre e uncomplessivo del 10,5% nei primi dieci mesi del 2024.