Lanazione.it - Pranzo sospeso per quaranta. Generoso dono per Santo Stefano

pranzi in un ristorante nella giornata disono stati donati alla Parrocchia di Montale per le persone bisognose. Il donatore è una persona di Montale, ma desidera che il suo nome non sia rivelato, perché la carità autentica si pratica senza esibizionismi nel più genuino spirito evangelico. "Mi è arrivata una telefonata da questa persona – racconta il preposto di Montale, don Paolo Firindelli – che mi ha detto di voler offrire fino a un massimo dipasti in un ristorante per il 26 di dicembre. Mi ha detto di aver visto come la parrocchia e la Caritas facciano molto per le famiglie in difficoltà e di volere anche lui contribuire con la sua iniziativa. Sul momento – aggiunge don Paolo – ammetto di essere rimasto piuttosto sorpreso da un gesto cosìe ora ci stiamo organizzando per individuare le persone che potranno usufruire di questa donazione".