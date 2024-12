Bergamonews.it - Ponte San Pietro, quando la fragilità diventa risorsa: nasce la biblioteca ‘Punto e Virgola’

Leggi su Bergamonews.it

San. La cultura è inclusione e aSanne sanno qualcosa. Al Centro Polifunzionale ‘Ufo’ (quartiere Villaggio Santa Maria) è pronta ad aprire la nuova, un luogo dove giovani adulti, conlegate allo spettro autistico, accompagnati dai loro educatori, saranno i nuoviri.Nel nuovo spazio, affiancato alla sede dell’omonimo centro autismo inaugurato nel 2021, svolgeranno questo servizio una decina di giovani dai 15 ai 35 anni; in particolare si occuperanno della gestione del servizio e della raccolta, custodia e circolazione di libri in nome e per conto delle biblioteche comunali del territorio.“Abbiamo accolto un’esigenza del territorio – specifica il coordinatore degli educatori, Stefano Locatelli -, creando una ‘sovra’ provvista di materiale a bassa circolazione (principalmente testi specialistici, ndr), che nelle biblioteche comunali, molto spesso, ha poco spazio”.