Ilrestodelcarlino.it - Pillole dall’Archivio di San Giacomo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Otto anni di ricerche per il libro ‘di S.in Lugo rivedute integrate corrette (2016-2024)’ che sarà presentato questa sera dalle 20.30 al centro sociale ‘Il Tondo’. A parlarne, attraverso la relazione ‘Lugo in età moderna.di San’, sarà uno degli autori Giovanni Baldini. La pubblicazione, infatti, risulta essere un lavoro condotto a più mani da Giovanni Baldini, Marina Casadei, Battista Fiori, Enrico Gasparoni e Giancarlo Rustichelli, iniziato nel dicembre di otto anni fa e terminato nella primavera di quest’anno. "In un primo momento – spiega Baldini – le singole ‘’ sono state pubblicate a cadenza mensile o bimestrale dal settimanale diocesano. Poi sono state raccolte in questa edizione di 262 pagine con indice analitico di circa 1600 lemmi e con l’aggiunta di quattro inediti, tre dei quali in appendice".