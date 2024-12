Iltempo.it - Musica e canzoni amarcord alla radio di Atreju tra vip e politici | GUARDA

Ad2024, la manifestazione di Fratelli d'Italia al Circo Massimo di Roma, non vanno in scena solo dibattiti. Grande successo di questa edizione è la, con un vero e proprio studio dove ad alternarsi come speaker sono proprio i parlamentari del partito di Giorgia Meloni: Guido Liris, Etel Sigismondi, Grazia Di Maggio e Mauro Rotelli. Nel video che pubblichiamo ci sono proprio Liris e Sigismondi con Manlio Messina al centro che cantano sulle note di Tango di Tananai. Ladei gruppi parlamentari di FdI è l'occasione per fare un po' disulle vecchie edizioni dialternate a, interviste ai vari parlamentari. Tra gli ospiti già intervenuti Buttafuoco e Bonolis. Ieri Anna Falchi, Nina Zilli e anche esponentidi FdI come Giovanni Donzelli e Arianna Meloni.