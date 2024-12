Lortica.it - Lucchese 0 – Arezzo 1: la pagella di Cesare Fracassi

Apericena, cena, partita e 1 sola toiletteA 100 metri dal ristorante, abbiamo gustato una bottiglia di Bolgheri (14°) accompagnata da un tagliere di formaggi e salumi (ottimo il sanguinaccio). Poi ci siamo spostati al ristorante.Lì abbiamo ordinato Vermentino bianco e acqua, paccheri ai pomodorini con polpo e mirtilli, e come secondo un antipasto di pesce spada e tonno con insalata. Abbiamo concluso con un grande piatto di frittura da condividere, un croccantino, caffè e un grappino fruttato. (Costo totale delle due soste: 15 + 35 = 50 euro).Ripresa l’auto, parcheggiata nei pressi dello stadio dell’Elisa, ci siamo accorti di un piccolo disagio: durante la partita c’era un solo bagno disponibile per la tribuna, quello per disabili! Forse immaginavano che qualcuno, dopo una cena a base di maiale e pesce, avrebbe avuto “urgenze”?Alla fine, tutta la tribuna era costretta a utilizzare il bagno unisex delle donne.