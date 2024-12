Oasport.it - Lo stile libero veloce femminile è la nuova frontiera del nuoto italiano

Si sono esaltate al mattino e sono un po’ forse tornate sulla terra o nell’acqua nella finale. È stato questo l’andamento delle ragazze della 4×100in questa prima giornata dei Mondiali 2024 diin vasca corta. A Budapest (Ungheria), si è vista una squadra coraggiosa e determinata come approccio nelle batterie.Il modo in cui Sofia Morini (classe 2003), Sara Curtis (classe 2006), Chiara Tarantino (classe 2003) ed Emma Virginia Menicucci (classe 2002) hanno gareggiato è l’emblema di un quartetto che sta crescendo e vuol dimostrare il proprio valore.Nella finale il quinto posto non è una bocciatura, ma è il piazzamento di una squadra rispetto al vertice, con le altre compagini che hanno messo in acqua le migliori rappresentanti. Indubbiamente, il fermento dato da Curtis è da stimolo per le altre.