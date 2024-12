Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Quadarella fuori dalla finale dei 400, attesa per Mora e Bacico

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI9.33: Queste le finaliste dei 400 stile libero: McIntosh, Pallister, Weinstein, Madden, Gose, Harvey, Neale, Diakova9.32: Ha fatto fatica Simonaa tenere il ritmo alto nei 400 stile libero, che per lei comunque erano un modo per entrare in gara ai.9.31: La canadese McIntosh si aggiudica l’ultima batteria con 3’57?55, secondo posto per Pallister con 3’57?97, terza Weinstein con 3’58?58,con 4’04?089.30. Ai 300 Pallister, McIntosh, Madden,sesta9.28: Ai 200 Pallister, McIntosh, Madden,settima9.27. Ai 100 Pallister, McIntosh, Madden,sesta9.25: La canadese Harvey vince nettamente la quarta batteria con 4’00?04, secondo posto per Neale con 4’01?99, terza Diakova con 4’02?03.