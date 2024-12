Ultimouomo.com - Leclerc può essere davvero il rivale di Verstappen?

Al primo giro del Gran Premio di Abu Dhabi Charles, risalendo dal fondo del gruppo, stacca in curva 5 e riesce a passare quattro vetture in un colpo solo. Il pilota monegasco è stato premiato dall'aver scelto la traiettoria esterna e solamente in fase di frenata, con una mossa che svolta la sua gara e che restituisce improvvisamente qualche speranza alla Ferrari nella sua rincorsa impossibile al Mondiale Costruttori.era stato costretto a partire dall'ultima posizione, prima per via di un cambio di batteria che lo costringerà adpenalizzato di dieci posizioni in qualifica e poi da un ulteriore squalifica del tempo di qualifica dopouscito nel giro veloce con tutte le gomme dalla pista. Con quel colpo di genio alla partenza, però, le prospettive improvvisamente sono cambiate.