Temporeale.info - Latina / Rotatoria “Rossella Angelico”, in arrivo rallentatori ad effetto acustico e segnali lampeggianti

Leggi su Temporeale.info

– Il dipartimento Trasporti e mobilità del Comune diha disposto interventi volti a migliorare la sicurezza stradale in prossimità della, all’incrocio tra via del Lido-Viale Pennacchi e via Nascosa. Con ordinanza dirigenziale numero 296, recante la data di oggi, sono stati disposti: l’apposizione di bande sonore/ad.L'articolo”, inadTemporeale Quotidiano.