La cena di Natale dell’Operosa Per celebrare lo spirito di squadra

Venerdì scorso, nella suggestiva cornice della Ex GAM di Bologna Congressi, si è svolta la tradizionaledidel Gruppo L’Operosa, un evento che ha visto una partecipazione entusiasta e numerosa. La serata è stata l’occasione peri vent’anni di carriera di alcuni collaboratori, premiati per il loro impegno e la loro dedizione, che hanno contribuito alla crescita e al successo dell’azienda. Un momento di forte emozione, che ha sottolineato i valori di appartenenza e riconoscenza che il Gruppo promuove. Durante l’evento, è stato anche proiettato il video dell’attività di team building solidale svolta lo scorso 16 ottobre. Un’iniziativa che ha coinvolto oltre cento dipendenti, impegnati in una caccia al tesoro solidale per la raccolta di beni alimentari di prima necessità destinati alle famiglie bisognose.