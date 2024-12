Lanotiziagiornale.it - Israele non perde tempo e occupa le alture del Golan in Siria. Netanyahu assicura “da cui non ce ne andremo più”

Dopo la caduta del sanguinario dittatore Bashar al-Assad per mano dei gruppi jihadisti guidati da Abu Muhammad al-Jolani, inregna il caos. Non tanto per questioni interne – sebbene il leader dei combattenti, unlegati ad Al Qaeda e all’ISIS, abbia annunciato l’intenzione di “rintracciare” e “punire” gli ex alti funzionari che hanno governato il Paese con il pugno di ferro – quanto per le mire espansionistiche della Turchia di Recep Tayyip Erdo?an, finanziatore dei combattenti di al-Jolani, e di, che hannoto porzioni di territoriono.Lacerca di lasciarsi alle spalle AssadDopo una battaglia lampo, il Paese sta tentando una difficile ripartenza. Il movimento jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di al-Jolani ha annunciato di aver formalmente incaricato Muhammad al-Bashir, l’ultimo primo ministro in carica sotto il regime di Assad, di formare un governo di transizione con il mandato di “sbrigare gli affari correnti” fino al prossimo 1 marzo.