Anteprima24.it - Il tunnel piace, i dossi un pò meno: ed ora stop al Ponte

Tempo di lettura: 2 minutiAdi una settimana dall’apertura delattesa ( o forse no) dagli avellinesi da ben 17 anni, è stata tanta la curiosità e, perchè no, l’entusiasmo che ha accompagnato i primi giorni di percorribilità dell’arteria che collega Piazza Gariballdi con via San Leonardo, verso la zona periferica di San Tommaso e Rione Mazzini.In tanti, soprattutto i primissimi giorni, anche per mera curiosità hanno voluto percorrere quei pocodi 500 metri sotterranei che passano sotto Piazza Libertà e che, come detto, di anno dopo anno erano diventati una sorta di leggenda, simbolo delle incompiute cittadine.“Smaltito” l’entusiasmo della prima corsa, o meglio dei primi metri, ecco che di dosso in dosso che riesce a regolare la velocità di 30 Km orari, c’è chi lamenta di aver subito già qualche danno alla propria vettura per l’altezza del rilievo.