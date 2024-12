Ilfattoquotidiano.it - “Il cast di Friends? Abbiamo lavorato duramente per diventare amici. Ho imparato ad essere più diretta grazie a Jennifer Aniston”: la rivelazione di Lisa Kudrow

per“. Lo confessa, volto storico di Phoebe Buffay, una dei protagonisti di, la storica sitcom americana che ripercorre le vite di uno stravagante gruppo di. Ed è vero che, come suggerisce il titolo della sitcom, i protagonisti fossero grandidentro e fuori dal piccolo schermo, ma non è stato così semplice come molti potrebbero ipotizzare.Anche perché il gruppo composto da, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry (quest’ultimo morto poco più di un anno fa) ha condiviso il set per dieci lunghi anni. Ed era inevitabile che, con il passare del tempo, si facesse sempre più salda l’zia tra i membri del. Per far sì che ciò accadesse, spiega, è stato necessario l’impegno di tutti, in primis il suo: “Se qualcuno faceva o diceva qualcosa (di sbagliato, ndr), non diventava una questione enorme, perché c’era la possibilità di dire: ‘Posso parlarti?'”, spiega l’attrice a Dax Shepard nel suo podArmchair Expert.