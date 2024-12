Iodonna.it - Glamour e funzionalità si incontrano sulla passerella sospesa sul Glacier 3000, tra stile e prestazioni ad alta quota

Quando ilincontra le vette innevate, il risultato non può che essere spettacolare. GUESS ha deciso di scaldare l’inverno 2024 con una collezione da sci che uniscetecniche esenza tempo. Il lancio della nuova Ski Capsule Autunno-Inverno 2024 è avvenuto in grandeal, location mozzafiato nelle Alpi Svizzere.leggendaria Peak Walk, unatra i ghiacci, 20 modelli hanno sfilato presentando capi e accessori che trasformano le piste da sci in unadi moda Collezioni Ski moda Inverno 2023/2024 guarda le foto La collezione donna, eleganza e versatilità in pistaLa linea femminile della Ski Capsule FW24 è un omaggio alla donna che desidera sentirsi elegante e funzionale anche a temperature sotto zero.