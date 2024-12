Ilrestodelcarlino.it - Fermana, pochi gol ma quarto risultato utile

Quattro risultati utili consecutivi, seconda trasferta di fila senza prendere gol per lache esce con un punto da Civitanova. Un punto che non viene disprezzato anche per il momento che la squadra di casa stava attraversando e anche per le difficoltà dellache arrivava dallo schock subito in rimonta dal Termoli. Insomma ingredienti per un derby trabocchetto c’erano tutti ma alla fine portare via un punto non va disprezzato in una gara che ha visto un primo tempo nel quale i canarini non hanno permesso alla Civitanovese di giocare, puntando molto sulla verticalità immediata. Il difetto per laè il solito: non trovare la via della porta avversaria. Ci era riuscita al 93esimo nell’ultima trasferta ad Avezzano ma su rigore ed erano stati tre punti. Domenica scorsa sono arrivati i gol ma non la vittoria per un black out nella ripresa.