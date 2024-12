Quifinanza.it - Faro dell’Antitrust cinese su Nvidia: titolo giù a Wall Street

Leggi su Quifinanza.it

Soffre ail, colosso statunitense dei processori grafici che rappresenta ilprincipe della crescita dell’intelligenza artificiale, dopo l’apertura di un’indagine da parte delle autorità cinesi per possibili violazioni della legge antimonopolio del paese. L’azienda californiana ha chiuso in ribasso del 2,55% la seduta, a quota 138,81 dollari per azione, ma rimane comunque in rialzo del 180% da inizio anno, risultando uno dei migliori titoli del Nasdaq nel 2024 grazie al continuo interesse degli investitori per l’intelligenza artificiale.L’apertura dell’indagineLa State Administration for Market Regulation della Cina ha aperto un fascicolo sull’azienda, affermando che il produttore di chip statunitense è sospettato di aver violato gli impegni presi durante l’acquisizione da 7 miliardi di dollari del progettista di chip israeliano Mellanox Technologies del 2020.