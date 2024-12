Lanotiziagiornale.it - Esplosione a Calenzano: le vittime salgono a cinque. Tre i feriti gravissimi. Intanto s’indaga per omicidio colposo plurimo

Il corpo dell’ultimo disperso nell’avvenuta lunedì mattina nel deposito di carburanti Eni aè stato trovato ieri in tarda mattinata. Sale così ail numero delleche hanno perso la vita nell’immediatezza dell’incidente. A queste vanno poi aggiunti i due operai ricoverati in prognosi riservata nella terapia intensiva del centro ustioni dell’ospedale di Pisa e un terzo ricoverato in terapia subintensiva a Careggi. Tutti gli altrisono stati dimessi.per. Ma non si escludono altre contestazioniSul fronte delle indagini la procura di Prato ha aperto un fascicolo per. Ma, da quanto appreso, ci sarebbe almeno anche un’altra contestazione. Dalla procura però non trapela alcuna informazione su quale sia l’altro titolo di reato, né se siano già state iscritte delle persone nel registro degli indagati.