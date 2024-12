Iltempo.it - “Credo nell'assoluzione”. Salvini è fiducioso sul processo Open Arms

Si avvicina la sentenza sul, ma Matteonon perde la fiducia in un'. “Uno che fra 15 giorni rischia sei anni di galera e sostanzialmente, di perdere tutto quello che ha per aver fatto il suo lavoro, felicissimo non è, però - dice al Tg2 Post sulla vicenda - sono tranquillo, conto di venire assolto perché ho fatto semplicemente il mio dovere, difendere i diritti degli italiani, difendere i confini, difendere la sicurezza, è qualcosa per cui i nostri nonni hanno dato la vita”. Il leader della Lega va poi avanti sullo stesso argomento, con una provocazione: “Nondi essere un eroe, però neanche un delinquente, sei anni non si danno manco a uno stupratore. Conto di venire assolto altrimenti sarebbe un pessimo segnale per l'Italia e un segnale incredibilmente positivo per gli scafisti, a proposito di Siria.