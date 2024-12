Inter-news.it - Cosmi: «Squadre come Inter, Juventus e Milan sono state costruite per l’Europa»

Leggi su Inter-news.it

Nel corso del suovento a Radio Serie A, Serseha spiegatosia importante per, il cammino in Champions League.– Serse, noto allenatore di calcio e con tante parentesi in Serie A e nel calcio italiano, nel corso dei suoi classiciventi a Radio Serie A, ha parlato anche del percorso diin Champions League. Queste le parole dell’ex allenatore: «Non credo proprio che chi giocherà di più soffrirà fisicamente. Lequelle diper sopravvivere alle competizioni europee. Sicuramente saranno più stanche, ma hanno anche più giocatori da proporre in campo. Allo stesso tempo anche il Napoli è attendibile numericamente. Credo che le coppe servano, è un falso problema».