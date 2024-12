Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini, ricorso in Cassazione contro la custodia cautelare in carcere

Parma, 10 dicembre 2024 - Presentato illaindi, la 21enne di Traversetolo accusata di omicidio e soppressione del cadavere dei due neonati trovati morti nel giardino di casa. Il difensore della ragazza, l’avvocato Nicola Tria, ha depositato ilinla decisione del tribunale del Riesame di Bologna che lo scorso 17 ottobre ha accolto la richiesta della procura parmense per trasformare gli arresti domiciliari e trasferire la ragazza in. Al momentosi trova ancora a casa, il suo trasferimento in cella è sospeso in attesa della decisione finale della. La giovane è accusata dai pm della procura e dai carabinieri di Parma, che indagano sul caso, di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi di due neonati, da lei partoriti a poco più di un anno di distanza - il primo nel maggio 2023 e il secondo nell’agosto 2024 - al termine di gravidanze di cui nessuno avrebbe saputo nulla, né i familiari né il fidanzato.