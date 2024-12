Ilrestodelcarlino.it - Castorano celebra la XX edizione di 'Scrivere per la Musica' con poesia e musica

Tutto è pronto, a, per la premiazione della XXdi ‘per la’, premio nazionale di, in programma nel teatro parrocchiale sabato prossimo, alle 17.30. Alla conferenza stampa presente la sindaca Rossana Cicconi, i consiglieri Sara Ciotti con delega alla cultura, Andrea Carlini e il direttore artistico del festival, Luca Sestili, insieme a Rossana Diletti insegnante e fiduciaria della scuola primaria e la professoressa Maria Teresa Vagnoni, vice-preside dell’Isc ‘Falcone-Borsellino’. Il festival ha interessato anche i bambini della primaria castoranese. "per lacompie vent’anni – ha detto il sindaco Rossana Cicconi -, il nostro festival diè diventato un must culturale che identifica il paese. Da parte nostra sentiamo il dovere di ringraziare chi, all’epoca, diede vita ad un premio diunico, dove parole esi fondono per dare vita ad un connubio emozionante e di alto spessore culturale".