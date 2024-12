Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A2. Russi, scalata inarrestabile. Settimo sigillo di fila: è secondo

Leggi su Sport.quotidiano.net

6 Grifoni 3: Paciaroni, Spadoni, Ficara, Sposato, Michelacci, Gurioli, Hernandez, Babini, Flores, Bolotti, Cianciulli, Navarro. All. Bottacini. GRIFONI: Stoppini, Scoccia, Parroni, Ginocchietti, Alunni Santoni, Angelucci, N. Picchietti, Leite, Picarella, Rossi, Mazzoli, Metelli. All. S. Picchietti. Arbitri: Ianese e Bushi. Reti: 2’ pt Ficarra, 4’ pt Wagner, 11’ pt Sposato, 17’ pt Ginocchietti, 20’ pt, 3’ st Michelacci, 7’ st Mazzoli, 13’ st Gurioli, 14’ st Michelacci. I Falchetti si confermano grande e inanellano la 7ª vittoria consecutiva contro i sempre ostici Grifoni. Il, ora alposto solitario a 1 punto dalla vetta, si porta per due volte in vantaggio con Ficara e Sposato ma è sempre rimontato dagli umbri. A riposo sul 3-2, iltrova subito il 4-2 con Michelacci.