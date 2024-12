Lanazione.it - Bove, intervento ok: sarà dimesso entro il fine settimana. Poi la partita sul futuro

Firenze, 10 dicembre 2024 - Da questa mattina Edoardoha una prospettiva diversa. L'(considerato di routine a Careggi) per impiantargli il defibrillatore sottocutaneo removibile si è concluso nel giro di qualche ora.si trova di nuovo nel reparto Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica di Careggi dove il 22enne ccampista viola si trova ricoverato da mercoledì scorso. Adesso però può guardare al, almeno quello immediato. Verosimilmente tra giovedì e venerdì potrà tornare a casa. L'impianto del defibrillatore rientra nel protocollo dell'ospedale per dare il via libera alle dimissioni.e la sua famiglia si prenderanno del tempo per decidere la strada definitiva, anche perché il ccampista sta aspettando l'esito di una serie di esami per capire se il malore occorso al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter sia di natura genetica o conseguente a un’infezione che ha provocato una miocardite (ad esempio il Covid contratto dal giocatore).