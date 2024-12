Inter-news.it - Bisseck: «Bayer Leverkusen forte a ogni livello. Ma Inter non inferiore!»

Yann Bisseck ha così parlato nel pre-partita di Inter-Bayer Leverkusen, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024-2025. LE DICHIARAZIONI – Yann Bisseck si è espresso a Sky Sport prima dell'inizio di Inter-Bayer Leverkusen. Questo il suo commento: «Una partita importantissima, siamo preparati a fare un bel match per cercare di vincere. Sono forti a livello tattico e individuale, ma lo siamo anche noi. Si tratta di due grandi squadre, spero che vincano i migliori, cioè noi. In questo format sappiamo che ogni partita è molto importante, per cui cercheremo di portare a casa i tre punti».