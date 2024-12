Isaechia.it - Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto quasi fuori dal programma: ecco chi dovrebbe sostituirlo

Sabato 14 dicembre si terrà su Rai Uno la semifinale dicon lee mai come quest’anno lo show condotto da Milly Carlucci si è rivelato pieno di colpi di scena e momenti imprevedibili, tra l’esclusione del maestro di ballo Angelo Madonia (QUI per leggere quello che è successo) e la “fuga” del giudicedurante l’ultima diretta (leggi QUI).Negli scorsi giorni, poi,ha ricevuto un Tapiro D’oro da parte di Striscia la notizia per ciò che è accaduto nelle ultime settimane, ma la sua reazione è stata spropositata, portando la produzione dia riunirsi per analizzare l’operato del giudice e prendere una decisione in merito alla sua permanenza o meno nel.Nelle ultime ore, infatti si sarebbe tenuta una riunione volta proprio a decidere le sorti die sembra proprio che la decisione presa non sia stata positiva per il giudice.