Tvzap.it - Autobus fuori controllo travolge la folla: le immagini spaventose

Leggi su Tvzap.it

Lunedì sera, una tragedia ha sconvolto una grande città, quando undi linea, improvvisamente, ha travolto tutto e tutti sulla sua strada, provocando una strage. Il mezzo, che procedeva a velocità sostenuta, ha causato almeno sette morti e più di quaranta feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. L’incidente ha scatenato il panico tra i passanti e i passeggeri, lasciando un’impronta di shock nella comunità locale.Leggi anche: Terribile esplosione in Italia, ha tremato tutto: fumo nero sulla città (VIDEO)Leggi anche: Maltempo, precipita la situazione in Italia: tangenziali allagate e scuole chiuselaUna tragedia si è consumata lunedì a Mumbai, nel distretto di Kurla West. Unelettrico della compagnia pubblica Best,, si è abbattuto contro pedoni e veicoli, terminando la sua corsa contro il muro di un edificio residenziale.