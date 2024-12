Panorama.it - Attacchi Usa in Siria, obbiettivo le armi di Assad

Emergono nuovi elementi sulle operazioni militari che hanno accompagnato la caduta del regimeno e su quelle che vengono oggi ritenute necessarie per evitare che lene cadano nelle mani dell'Isis. Gli Stati Uniti, con un comunicato del Comando centrale unificato delle forze (Centcom), hanno affermato di aver effettuato decine diaerei contro obiettivi Isis insubito dopo la caduta di Damasco e la fuga in Russia del presidente Bashar al-. Tra sabato e domenica gli Usa avrebbero quindi colpito oltre 75 obiettivi, tra i quali alcuni leader dell'organizzazione, reparti operativi, campi di concentrazione dei miliziani e centri logistici, in modo che i gruppi armati non approfittassero della situazione per compiere azioni militari e dotarsi dicome droni, missili e testate chimiche.