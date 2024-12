Ancora un 14enne scomparso da casa | ricerche in tutto il Lazio per trovare Gabriele

Leggi su Dayitalianews.com

Sono giorni di apprensione per i familiari diPietrocarlo, quattordicennevenerdì 6 dicembre 2024. Il giovane è uscito die non vi ha fatto ritorno, lasciando i suoi cari in grande preoccupazione.La scomparsa e l’inizio delleI parenti, non riuscendo a contattare, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, dando il via alle. Al momento non si conoscono le circostanze che hanno portato all’allontanamento del ragazzo, ma la speranza è che si trovi in sicurezza e che possa presto tornare a.L’appello dell’associazione PenelopeLa famiglia ha diffuso un accorato appello tramite l’associazione Penelope Odv, che offre supporto ai parenti delle persone scomparse. “Aiutateci, siamo preoccupati,torna a,” è il messaggio lanciato dai familiari.