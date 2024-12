Iodonna.it - 12 cantanti in gara per un posto nella finalissima del prossimo 18 dicembre.

Leggi su Iodonna.it

Dopo quattro appuntamenti e tante sfide dirette, questa sera alle 22.45 su Rai 2 i 12 semifinalisti di Sanremo Giovani 2024 si contendono i 6 posti per laSarà Sanremo del18, al Teatro del Casinò di Sanremo (condotta da Carlo Conti, andrà in onda in diretta in prima serata su Rai 1). Anche stavolta, a giudicare isarà la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Ecco i 12instasera. Sanremo 2025: chi sono i 30 Big inX Leggi anche › Sanremo 2025, tutti iin: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 Big Sanremo Giovani 2024 su Rai 2: i dodiciinoggi 10Angelica BoveCantante romana, classe 2003, Angelica Bove ha cominciato a pubblicare cover di grandi successi su TikTok a 19 anni.