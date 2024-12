Gamberorosso.it - Vino sotto i 20 euro? Provate un sorprendente vitigno romagnolo

Le radici dell'azienda della famiglia Assirelli affondano nei primi anni Sessanta, ma la storia moderna parte nel 2000 quando è stata presa in mano da Vittorio che ora la conduce con i figli Luca e Matteo. La filosofia di base è quella dei minimi interventi fitosanitari in vigna, una lotta integrata che segue un proprio protocollo rispettoso dell'ambiente e di chi lo vive e lo lavora. I vigneti attuali sono suddivisi in cinque poderi, impiantati in diversi intervalli tra il 1970 e il 2022, e i vitigni sono quelli classici della tradizione romagnola, con un interesse particolare per l'albana grazie a uno studio condotto con l'Università di Bologna: ben 25 cloni delsono stati impiantati in uno stesso vigneto, per studiarne a fondo le caratteristiche.Romagna Albana Albena 2023 - AssirelliIldal miglior rapporto qualità prezzo dell'Emilia-Romagna per la Guida Berebene 2025Quella di Assirelli è una cantina che producein maniera artigianale, dando quindi vita a etichette molto affascinanti che riescono a interpretare bene sia le varietà da cui sono prodotte sia i terreni su cui crescono le uve.