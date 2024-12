Ilrestodelcarlino.it - Videogame per promuovere Torre San Marco: l'idea di Davide Brunetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 37enne ex operaio, ha scritto una storia persul suo piccolo paese,San, nel Comune di Fratte Rosa, con l'obiettivo diin modo alternativo il borgo dove è sempre vissuto.si dedica ora a tempo pieno alla realizzazione di trame per giochi da Pc, tablet e consolle, sperando che presto una software house di gaming utilizzi i suoi testi. "Sono appassionato disin da ragazzino – racconta – e negli ultimi mesi ho seguito un corso di 'narrative designer' e uno di programmazione video ludica. Mi sono già iscritto a un terzo stage per game designer, chi si occupa delle meccaniche di gioco e dell'interazione tra giocatore e mondo virtuale". Sullo scrivere una storia che riguarda il suo paese,precisa: "Vivo da sempre in questo splendido borgo, che ha radici molto antiche e voglio farlo conoscere con strumenti nuovi, quali i, sperando così di attirare turisti e a creare interesse, arrestando l'emorragia di abitanti che qui a metà del 1800 erano più di mezzo migliaio e oggi sono appena 90".