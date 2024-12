Isaechia.it - Verissimo, Claudia Dionigi svela cosa ha pensato quando ha visto Lorenzo Riccardi “piangere proprio tanto” il giorno del loro matrimonio

Sabato 30 novembre, i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donnesono diventati marito e moglie, suggellando ilamore davanti ad amici e parenti e allapiccola Maria Vittoria (QUI il racconto delle nozze).Ieri pomeriggio, la coppia, fresca di nozze è stata ospite da Silvia Toffanin ae ha raccontato le emozioni di quelindimenticabile e i primi momenti da sposati. La prima a parlare è stata, che ha mostrato tutto il suo entusiasmo per aver finalmente coronato il sogno di sposare il suo:Siamo freschi freschi, adesso sono la signora, io. Ho ancora dentro le emozioni, è stato unmeraviglioso, non me l’aspettavo, già mi viene da. Alcune cose noi ancora non le abbiamo viste.Eha aggiunto:Non ho pianto cosìneancheè nata mia figlia, ma già da prima di arrivare in chiesa.