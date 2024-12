Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/12/24

teoricamente nasce come trasmissione in cui le persone vanno con l’obbiettivo di trovare l’amore (vabbè, si, ovviamente, oltre il business, la visibbbbbbilità, il piacere di essere riconosciuti dal parrucchiere, dal panettiere o al circolo di burraco).E la cosa meravigliosa è che in questo programma, che nasce con l’obbiettivo di trovare l’amore, il 90% del tempo venga impiegato ad occuparci di gente che da DECENNI non conclude assolutamente nulla (ciao Gems) o comunque da gente che ogni tanto qualche settimana fuori dal programma con qualche partner se l’è fatta, ma poi gira che rigira torna sempre qui a fare le tarantelle (ciao Diego, ciao Alessio, ciao Barbara ecc ecc ecc).E mentre noi siamo qui ad indagare per capire se Fabio Cannone parla verità (cit) quando dice alla Galgani che ‘mia lingua ha toccato tua lingua‘, è accaduto che nel frattempo due tizi del parterre, non meglio identificati, e che nessuno si è mai c*gato di pezza, si siano davvero innamorati e oggi escano dal programma con tanto di brillocco regalato da lui a lei.