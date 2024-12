Oasport.it - Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris: “Non mi aspettavo la medaglia di strappo, ottima ripartenza dopo Parigi”

Leggi su Oasport.it

ha raggiunto un risultato abbastanza inatteso alla vigilia, conquistando ladi bronzo nell’esercizio dinei -59 kg ai Campionati Mondiali 2024 di, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre e valevole come ultimo grande evento della stagione internazionale.“Sono molto felice di essere tornata in pedanale Olimpiadi con questo risultato, è un’e una spinta importante a migliorarmi e a continuare ad allenarmi. Non miladimaaver fatto la prima prova, che ho sentito molto leggera, ho preso coraggio e ho capito che potevo puntare al podio. Sono molto soddisfatta di come ho affrontato la gara e del risultato“, le sensazioni della 25enne pavesela gara.