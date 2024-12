Sport.quotidiano.net - Promozione. Gli Squali strappano un pari. Ad Avenza un punto prezioso

Leggi su Sport.quotidiano.net

SAN MARCO1 FORTE DEI MARMI 1 SAN MARCO: Ricco, Lattanzi, Scremin, Conti, Benedini, Orlandi, Dell’Amico, Seghi, Raffi, Marabese, Barducci. (A disposizione: Faillli, Costi, M. Bonini, Bonuccelli, Lissoufi, Benassi, Guidi, Corbani). All. Marco Cenderelli. FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile, Arcidiacono, Del Soldato, F. Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi, Papi, Maggi, Seriani, N. Sodini. (A disposizione: Nocchi, Manfredi, Scaranna, Valori, Cardillo, Alberti, Tonacci, Carpentieri, Lossi). All. Luca Cagnoni. Arbitro: Edoardo Pisaneschi di Pistoia (assistenti di linea Michele Napolano e Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli). Reti: 7’ pt Marabese (S), 28’ pt Maggi (F).– Con un gol di Maggi il Forte dei Marmi conquista unnella trasferta non certo lontana (era quasi un derby) adcontro una squadra che ancora non è riuscita a vincere davanti ai propri tifosi.