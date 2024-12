Scuolalink.it - NASpI e SIISL: come evitare la perdita del sussidio per i percettori da oltre un anno

Leggi su Scuolalink.it

Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (), gestito dall’INPS, rivoluziona la gestione della, della DIS-COLL e di altre indennità di disoccupazione. Dal 24 novembre 2024, idevono utilizzare questa piattaforma per accedere a servizi di orientamento, formazione e opportunità lavorative. Chi non rispetta gli obblighi rischia sanzioni, fino alla revoca totale del. Cosa devono fare idicon anzianità superiore a un? Chi percepisce ladaundeve aggiornare il proprio status lavorativo attraverso il. La procedura richiede di accedere alla piattaforma entro 15 giorni dalla notifica e svolgere le seguenti attività: Aggiornare il curriculum vitae per riflettere esperienze e competenze recenti. Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, un documento che impegna il percettore a collaborare attivamente con il sistema.