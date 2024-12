Ilfattoquotidiano.it - La lezione del dottor Borgna è stata dimenticata: l’assistenza psichiatrica territoriale è al tracollo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La morte di Eugenio, alla bella età di 94 anni, mi ha fatto riflettere sull’ultimo secolo di studi psichiatrici e sulle prospettive. Questo importante collega aveva vissuto, nei suoi primi anni di lavoro, la realtà del manicomio ove venivano internate le persone sofferenti. Questa esperienza veniva riportata a noi più giovani come veramente devastante in quanto, per incuria e menefreghismo, il malato era semplicemente abbandonato a se stesso, segregato e spesso maltrattato.Il movimento culturale, di cuifu un importante sostenitore, che portò alla legge Basaglia di chiusura di queste strutture di segregazione poneva la necessità del dialogo col paziente. Il rifiuto a priori dei deliri o delle allucinazioni veniva sostituito dall’ascolto e dal tentativo di interpretazione e comprensione.