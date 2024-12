Ilfoglio.it - La fibra per tutti, ma non a tappe forzate. Switch off, un test per il governo

La creazione di una reteefficiente che possa servire al meglio l’Italia è sicuramente un obiettivo importante. Laè essenziale come abilitatrice di molti servizi, ma soprattutto per la competitività del sistema economico italiano. Come raggiungere i livelli di copertura, ma soprattutto di take up della(vale a dire l’adozione da parte dei clienti) è sicuramente il tema chiave e per fare tutto questo looff della rete in rame è certamente un elemento importante da tenere in considerazione. Questo spegnimento della rete in rame (che continua a servire per i servizi Fiber to the Cabinet) è stato utilizzato da diversi paesi europei, che tuttavia hanno una copertura e un take up della rete Ftth superiori a quelli dell’Italia che è invece ancora leggermente sotto la media europea.