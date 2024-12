Sport.quotidiano.net - Juve, Mbangula risolve i problemi. L’agente: “Nessun addio a gennaio”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 dicembre 2024 – L’uomo che, soprattutto se lo fa al 92’ con un tiro alla Del Piero. Samuelè uno dei tanti giovani lanciati da Motta e che stanno ripagando la fiducia del mister con prestazioni, gol e assist. Il classe 2004 ha risolto la sfida con il Bologna, che si era messa male, e ha evitato la prima sconfitta in campionato di Thiago, con un gol fantasmagorico a giro e nel sette. L’inizio stagione dell’attaccante è oltremodo convincente con due gol e tre assist in campionato, partendo dall’esordio con il Como, gran gol, poi i due assist a Verona, in quella che sembrava unadestinata a vincere tanto. Invece, oggi, è pareggite acuta e un evidente ritardo dall’Atalanta capolista.di: “a cessione a” Insomma, in mancanza di Milik, in mancanza di un Vlahovic convincente, in mancanza di Nico Gonzalez infortunato, c’è un Samuelche sta dando a Motta quello che mancava: giocate e gol.