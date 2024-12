Liberoquotidiano.it - Incidente su A1, scontro tra un furgone e due auto: 2 morti e 6 feriti

Firenze, 9 dic. - (Adnkronos) - Due persone sono morte e 6 sono rimaste ferite (una gravemente e altre 5 in maniera lieve) dopo unstradale avvenuto sulla trattastradale A1 in direzione Nord al km 265. Lo, avvenuto vero le 21.40 di domenica sera, ha visto coinvolti une due. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, che hanno effettuato un complesso lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate negli abitacoli dei veicoli.