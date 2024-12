Ilgiorno.it - Inaugurato a Corno Giovine il Parco della Pace: un nuovo spazio inclusivo per tutti

(Lodi) - Per giocare insieme non esiste diseguaglianza. Nel Basso Lodigiano è statoilgiochidi. È stato battezzatoe al taglio del nastro erano presenti alcuni bambinimaterna con la loro insegnante e ragazzi delle medie con i professori e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Maleo, di cuifa parte. Un esempio virtuoso di opera pubblica arriva da un piccolo paese. Ha fatto gli onori di casa il sindaco Giampiero Tansini. "Neldi via Papa Giovanni XXIII sono stati realizzati interventi derivanti da due progetti cofinanziati dalla Regione. Il primo s’intitola “Sport Outdoor“, il secondo ha avuto per tema la realizzazione di ungiochi inclusivi". Realtà ormai indispensabili per combattere le diseguaglianze e regalare felicità ai piccoli, senza distinzioni o limitazioni.