Firenze esplosione nel deposito di gas dell’Eni | Almeno 5 ustionati gravi Prima il boato poi la colonna di fumo | cosa sappiamo

A Calenzano, in provincia di, una potenteha investito ildi gas. Il, intorno alle 10.15, è stato avvertito a decine di chilometri di distanza, in tutti i comuni vicini, poi si è alzata una imponentedialimentata dalle fiamme provenienti dal silo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha attivato il sistema di emergenza sanitaria: sul posto si stanno dirigendo vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale medico-sanitario. L’ospedale Careggi ha attivato il piano predisposto in previsione di un massiccio arrivo di feriti: viene bloccata l’attività ordinaria e vengono attrezzate le sale del pronto soccorso. L’sarebbe avvenuta nell’area di carico, dove le autobotti si riforniscono di carburante. «»December 9, 2024 Aggiornamento in corso.