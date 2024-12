Dilei.it - Fabrizio Frizzi, il ricordo del fratello Fabio: “Aveva deciso di combattere. In Rai? Fu contestato”

Sono passati quasi 7 anni dalla scomparsa dima ilè ancora vivo in tutti coloro che l’hanno amato e in particolare nel, con il quale condivideva la grande passione per la musica. La sua famiglia è sempre stata molto discreta al riguardo ma oggi, a distanza di pochi giorni dall’evento Telethon al quale il conduttore romano era molto legato e non solo professionalmente, proprio l’uomo che l’ha visto nascere ha raccontato alcuni particolari inediti dei suoi ultimi mesi ma ha ricordato anche quali fossero le sue grandi passioni, l’amicizia e l’amore per il suo lavoro che ha svolto fino all’ultimo giorno., ildel“Quando ha capito che non si trattava soltanto di un giramento di testa, hadi“, ha raccontatoa Corriere della Sera, “Anche nella fase più brutta, l’ha affrontata con orgoglio ed enorme dignità.