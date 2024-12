Lanotiziagiornale.it - Esplosione in una raffineria Eni a Calenzano in Toscana: un morto e sette feriti di cui due gravi

Questa mattina, intorno alle 10:20, un’ha scosso unaEni a, vicino Firenze. Il boato, udito a chilometri di distanza, ha provocato un incendio e una colonna di fumo visibile in tutta la Piana Fiorentina. Le autorità confermano la presenza di almeno un, tra cui due ustionati.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e numerose ambulanze. L’Azienda Ospedaliera di Careggi ha attivato il piano per il massiccio afflusso di, sospendendo le attività ordinarie per dedicarsi all’emergenza.L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla mobilità. L’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato, mentre la circolazione ferroviaria tra Prato Centrale e Firenze Castello ha subito ritardi e cancellazioni.